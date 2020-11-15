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15.11.2020 - 09:36 | | DHA

Alacak verecek kavgasında kan aktı!

Kahramanmaraş’ta Alper E. (23), alacak nedeniyle tartıştığı Yavuz K.'yi (28) tüfekle ayağından vurarak, yaraladı.

Alacak verecek kavgasında kan aktı!

Olay, gece yarısı, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz K.  Alper E. ile alacak meselesinden tartıştı.

Tartışma sırasında Alper E., av tüfeği ile Yavuz K.'yi ayağından vurup, yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz K., ambulansla hastaneye götürüldü. Alper E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıktıBeşiktaş’ta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki trafik levhasına vurarak durabildi. Kaza sonrası dumanların yükseldiği otomobilden yaralı şekilde çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
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