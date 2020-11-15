15.11.2020 - 09:36 | | DHA
Alacak verecek kavgasında kan aktı!
Kahramanmaraş’ta Alper E. (23), alacak nedeniyle tartıştığı Yavuz K.'yi (28) tüfekle ayağından vurarak, yaraladı.
Olay, gece yarısı, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz K. Alper E. ile alacak meselesinden tartıştı.
Tartışma sırasında Alper E., av tüfeği ile Yavuz K.'yi ayağından vurup, yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yavuz K., ambulansla hastaneye götürüldü. Alper E. ise polis tarafından gözaltına alındı.
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