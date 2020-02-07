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07.02.2020 - 11:52 | | DHA

Alanya’da 1.2 ton kaçak protein tozu

Antalya’nın Alanya ilçesinde, 1 ton 225 kilo gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

Alanya’da 1.2 ton kaçak protein tozu

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak gıda malzemesi satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, piyasaya yüklü miktarda protein tozu sürüleceği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde bir sahil büfesine operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 1 ton 225 kilo 800 gram gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak istedi, katil olduKonya'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Ş. (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek istedi. Ancak Duran gence saldırıp, boğazını sıktı. Ş.'nin kendisini kurtarmak için çıkardığı meyve bıçağı, yaşanan boğuşmada Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, doktor olma hayali kuran genç, tutuklandı. Baba Cengiz Ş., "Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.
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