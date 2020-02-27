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27.02.2020 - 12:39 | | DHA

Alanya'da, 10 metrelik kayalıktan düşen kadın öldü!

Antalya’nın Alanya ilçesinde, kalede birlikte oturduğu arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diyerek, ayrılan Berna Y. (25), yaklaşık 10 metrelik kayalıktan düşüp, yaşamını yitirdi.

Alanya'da, 10 metrelik kayalıktan düşen kadın öldü!

 

Olay, saat 01.00 sıralarında, Alanya'nın Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkisinde meydana geldi. Erkek arkadaşları H.D. ve C.M. ile kayalıklara çıkan Berna Y., "Tuvalete gidiyorum" diyerek, yanlarından ayrıldı. H.D. ve C.M., bir süre sonra kontrol etmeye gittikleri Berna Y.'nin yaklaşık 10 metrelik kayalıktan düştüğünü gördü. Kayalıkların üzerinde hareketsiz duran genç kadın için H.D. ve C.M., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Berna Y., ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Berna Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Berna Y. ile arkadaşları H.D. ve C.M.'nin birlikte alkol aldığı öne sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis, H.D. ile C.M.'yi gözaltına aldı.

 

 

 

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