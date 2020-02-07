Alanya'da 2 dairede yangın; ev sahibi, alevler arasından kurtarıldı

İlk yangın, saat 13.00 sıralarında, Çıplaklı Mahallesi 7202 Sokak'taki apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

İkinci yangın ise Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 14.30 sıralarında çıktı. Çevredekilerin bildirmesiyle bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin daireden yaralı çıkardığı ev sahibi Ercan Acar'a, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü derece yanıklar oluşan Acar, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ercan Acar'ın, yanık ünitesi bulunan başka hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.