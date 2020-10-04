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04.10.2020 - 11:26 | | İHA

Alanya’da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde muz serasında çalışan 19 yaşındaki genç işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alanya’da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Türkler Mahallesi Yanıklar mevkiinde bulunan bir muz serasında meydana geldi. Serada çalışan Mehmet Ali Yılmaz (19) elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edem diğer çalışanlar kendi imkanlarıyla Yılmaz’ı ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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