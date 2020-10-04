Alanya’da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Türkler Mahallesi Yanıklar mevkiinde bulunan bir muz serasında meydana geldi. Serada çalışan Mehmet Ali Yılmaz (19) elektrik akımına kapıldı. Durumu fark edem diğer çalışanlar kendi imkanlarıyla Yılmaz’ı ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan talihsiz genç doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Pembe kimlik şaşırttı!Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile Sinan Öztürk öldü, 4 kişi yaralandı. 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüphelilerden Zeytin Aksun da yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Zeytin Aksun'un kadınlar için verilen pembe nüfus cüzdanlı olduğu ortaya çıktı. Doğduğunda ismi Zeytin olarak verildiği için pembe kimlik çıkartıldığı öğrenilen Zeytin Aksun'un 48 yıl boyunca kimliğini değiştirmediği öğrenildi.