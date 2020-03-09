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09.03.2020 - 15:22 | | İHA

Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Zonguldak Alaplı'da meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu

Alaplı'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesi Hasanlı Köyünde Muhammet Akyüz ait içinde kimsenin bulunmadığı metruk ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşlar tarafından yangın, jandarmaya ve itfaiyeye haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangına müdahale edildi. Can kaybının olmadığı yangında ev tamamen yanarak kül oldu. itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.Yanan evde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MSB açıkladı! Batman'da İHA düştüMilli Savunma Bakanlığı, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.
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