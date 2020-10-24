Alarm sokakta duyulmuyor

Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü şehir olan İstanbul’daki tablo uzmanları endişelendirirken, hastanelerdeki doluluk oranları da her geçen gün artıyor. HES uygulamasındaki yoğunluk haritası gün geçtikçe kızaran kentte, bazı kapalı mekanlarda dahi maskeler çıkarılıyor. Özellikle yeme, içme mekanları açısından şehrin en hareketli bölgeleri sayılan, Beşiktaş, Nişantaşı, Şişli ve Beyoğlu’nda birçok kişi salgına meydan okurcasına sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarken, hastalığa da davetiye çıkartıyor.

Tedbirler kalkmış

İlk durağımız pandemi öncesi günde 1 milyondan fazla insanın ziyaret ettiği Beşiktaş olurken, ‘yeni normal’ adı verilen sürecin başındaki korunma tedbirleri ve özenin ortadan kalktığını gördük. Mekanlardaki masa ve oturma düzenleri pandemi öncesi dönemden farksız hale gelirken, benzer tablonun Şişli, Nişantaşı, Beyoğlu hattında da oluştuğunu tespit ettik. Özellikle akşam iş çıkış saatlerinde mekanları doldurmaya başlayanlar, kapalı alanlarda daha temkinli otururken, açık havayı tercih edenler ise adeta yapışık halde koyu sohbete dalmıştı.

Beyoğlu’nun ara sokaklarında yer alan kafelerde de mesafe kuralına uyulmazken, en vahim tabloya ise megakentin merkezi sayılan Mecidiyeköy’de rastladık. Kafe ve kahvehane tarzı işletmelerin kaldırımlara koydukları masaları dolduranlar, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saymıştı. Bu kafelerde çalışanlar ve bölgedeki esnafın da maskesiz hizmet verdiğine şahit olduk.

İstanbul’da virüs yayılımı açısından gözden kaçan bir diğer ayrıntı ise akşam iş çıkış saatinde meydan ve trafik ışıklarının bulunduğu kaldırımlarda oluşan yaya kalabalığı. Trafik ışıklarındaki 1 dakikalık bekleyişler sırasında sosyal mesafe kuralının unutulduğu gözümüze çarparken, meydanlardaki banklarda da benzer tablolar vardı.

Gün buluşmaları bile başlamış

Tüm apartmanı taramak zorunda kaldık ve üç beş gün sonra semptom verenlerden de test yaptığımızda bir sürü pozitif vakamız oldu. Aile içi görüşmelerde de maske ve mesafe kuralları ihlal ediliyor. Evde söz merasimine gidenler, bazı hanımlardan gün buluşmalarına yeniden başladıklarını bile duyuyoruz” dedi.

Aşure karantinası

İstanbul Valiliği Kovid-19 “tanılı/temaslı” 31 bin 503 kişinin denetlendiğini duyururken, Kadıköy’de testi pozitif çıkan yaşlı bir kadının, hastayken aşure yapıp komşularına dağıtmasından sonra, apartmandaki bazı kişilerde koronavirüs tespit edildiği öğrenildi. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, o apartmandan 18 kişinin izolasyona alındığını duyurdu. Uyar; “Teyze pozitif vaka olarak sistemimize düştü. Öyküsünü sorguladık, teyzeciğim neler yaptın, son 7 gün kimlerle görüştün vs. ‘Kızım aşure yaptım, apartmana dağıttım’ dedi. Teyze dağıtırken masken var mıydı, mesafene dikkat ettin mi, kapıdan iki dakika verip mi ayrıldın diye sorduğumuzda ise ‘Ya olur mu kızım, hepsine girip çay da içtim’ diye yanıtladı.

Herkes kendi sağlığından sorumlu

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman Erk ise lokanta, kafe ve kahvehanelerden yansıyan manzaraları değerlendirirken, uyarılarını şöyle sıraladı: “Maske, mesafe, hijyen kurallarından taviz verdiğimizde ölümler misliyle artar. Özellikle gençlerimiz umursamaz davranıyor. Vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Nisan’daki tablonun bile gerisindeyiz. Vaka sayılarında zirveyi gördük ve artış devam edecek. Semptom görülenlerin bazılarında çoğu PCR negatif çıktığını düşünürsek tablo iyiye gitmiyor. Böylesi hormonlu bir kentte ne yazık ki bir noktadan sonra herkes kendi sağlığından sorumlu olmak durumda. Artık devletin önlemleri geride kaldı. Hastanelerdeki yatak ve uzman sayılarımız belli. İnsanların dar mekanlarda bitişik halde olmaları anlaşılır gibi değil. Açık alanlarda da sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi gerekiyor.”