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30.01.2020 - 10:12 | | DHA

Aldatıldığını düşünen kadın kocasını öldürdü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldüren Hazal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Aldatıldığını düşünen kadın kocasını öldürdü

Olay, dün akşam, Ahmetefendi Mahallesi 3081 Sokak'taki evde meydana geldi. H.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Yılmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp, evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Yılmaz ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Yılmaz'ın cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.Y. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

 

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