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03.09.2020 - 12:10 |

ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı - ALES puanı öğrenme linki

ALES sonuçları açıklandı. Bu yıl iki kez uygulanacak olan ALES sınavlarının ilki sona erdi ve bugün sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM'ye giriş yapılarak öğrenilen ALES sonuçları için erişim linki haberimizde...

ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı - ALES puanı öğrenme linki

13-23 Mart 2020 Tarihler arasında başvuru işlemleri tamamlanan ve 16 Ağustos 2020 tarihinde sınavı uygulananALES/1'in sonuçları bugün açıklandı. ALES adayları arayışa koyuldu. İşte ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ALES puanı öğrenme linki

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı - ALES puanı öğrenme linki

Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından
 ulaşılmaktadır.

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