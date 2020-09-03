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03.09.2020 - 11:04 |

ALES/1 sonuçları erken açıklandı! sonuc.osym.gov.tr

2020 Yılının ilk ALES sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulandı ve bugün sınav sonuçları açıklandı. ALES/1'e katılım sağlayan adaylar, başarı puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresine akın ediyor.

ALES/1 sonuçları erken açıklandı! sonuc.osym.gov.tr

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından
 ulaşılmaktadır.

ALES SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/1 sonuçları erken açıklandı sonuc.osym.gov.tr

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