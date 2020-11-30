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30.11.2020 - 23:32 |

ALES ertelendi mi, iptal mi oldu? ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM açıklaması var mı?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüse karşı alınan yeni önlemler açıklandı. Bu önlemler arasında hafta sonu tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı da yer aldı. 6 Aralık 2020 tarihinin pazar gününe denk gelmesi ve o gün ALES sınavının olması adayların kafasını karıştırdı. Peki ALES ertelendi mi, iptal mi edildi? ÖSYM açıklama yaptı mı?

ALES ertelendi mi, iptal mi oldu? ALES/2 sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM açıklaması var mı?

1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında başvuru işlemleri alınan ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. 6 Aralık 2020 Pazar günü uygulanacak olan ALES sınavı için heyecan dorukta. Peki hafta sonu yasaklarının geri gelmesiyle birlikte sınavlar da ertelendi mi? ALES/2 sınavı ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte ALES adaylarının öğrenmek istediği bilgiler...

ALES ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ?

Hafta sonu tam gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağından dolayı merak konusu olan ALES sınavına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. ÖSYM tarafından konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

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