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14.04.2020 - 13:33 |

ALES şartı kalktı mı,açılımı nedir? YÖK Başkanı açıkladı! Doktora ve yüksek lisansta ALES şartı aranmayacak mı?

ALES ile ilgili bir son dakika bilgisi geldi. YÖK Başkanı Yekta Saraç,ALES ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Saraç," ALES’e girme şartı artık aranmayacak." ifadelerini kullandı. Peki ALES şartı kalktı mı?

ALES şartı kalktı mı,açılımı nedir? YÖK Başkanı açıkladı! Doktora ve yüksek lisansta ALES şartı aranmayacak mı?

ALES şartı kalktı mı? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. ALES ile ilgili açıklamayı YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptı. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklik araştırılmaya başlandı. Peki ALES şartı kalktı mı?

ALES ŞARTI KALKTI MI?

İşte YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklaması:

"Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız.

Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak.

 Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun…"

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

lgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

 

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