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18.01.2021 - 17:30 |

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

ÖSYM sınav takvimini yayınladı. 2021 ÖSYM sınav takvimine göre yeni yılda yapılacak sınavların başvuru tarihleri ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, ALES 2021 ne zaman yapılacak? İşte 2021 ALES başvuru ve sınav tarihleri.

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

ALES ne zaman yapılacak? 2021 ALES tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES sınavlarının tarihleri takvimde yer alıyor. İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021 tarihleri.

2021 ALES NE ZAMAN?

2021 ALES/1 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular 12 Mart - 22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre alınabilecek yeni tedbirlere göre tarihlerde güncelleme yapılacak.

ALES/2 İSE 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13-29 Temmuz tarihlerinde olacak.

ALES/3 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 6-10 Ekim tarihlerinde olacak.

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
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