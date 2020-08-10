ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES/1 ne zaman?

Her yıl düzenli olarak ÖSYM tarafından uygulanan ALES sınavı için heyecan dorukta. ALES sınavına katılacak adaylar sınav günü için geri sayıma başladı. Peki ALES sınavı ne zaman, ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



DİKKAT!

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.