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11.02.2021 - 10:20 |

ALES sınav yerleri açıklandı mı? Bugün sınav giriş belgesi yayımlanacak mı?

ÖSYM tarafından bugün ALES/2 sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Adaylar büyük bir heyecan içerisinde ve "ALES sınav yerleri açıklandı mı? Bugün sınav giriş belgesi yayımlanacak mı?" soruları art arda geliyor. İşte ayrıntılar...

ALES sınav yerleri açıklandı mı? Bugün sınav giriş belgesi yayımlanacak mı?

 

ALES sınavı 21 Şubat'ta yapılacak. Adaylar aylardır bu sınavı beklerken şimdi de sınav yerleri heyecanı başladı. Sınava 10 gün kaldı ve "ALES sınav yerleri açıklandı mı? Bugün sınav giriş belgesi yayımlanacak mı?" sorusu peş peşe geliyor.

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'den ALES sınav yerleri için tarih verilmezken sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 11 Şubat'a çevrilmiş durumda...

2021 ALES NE ZAMAN? SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2021 ALES/1 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular 12 Mart - 22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kovid-19 salgınının seyrine göre alınabilecek yeni tedbirlere göre tarihlerde güncelleme yapılacak.

ALES/2 ise 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 13-29 Temmuz tarihlerinde olacak.

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