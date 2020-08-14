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14.08.2020 - 19:11 |

ALES sınavı için hes kodu nasıl alınır? ALES sınavı giriş belgesi giriş ekranı

ALES sınavı 16 Ağustos 2020 Pazar günü uygulanacak. ALES sınavına katılacak adaylar ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama sonrasında arayışa geçti. Aygün, 'Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES kodu bilgisi istenecektir' dedi. ALES adayları ise ALES sınavı için hes kodu nasıl alınır? sorusuna cevap aramaya başladı. İşte HES kodu alma linki...

ALES sınavı için hes kodu nasıl alınır? ALES sınavı giriş belgesi giriş ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için heyecan dorukta. Bu hafta sonu uygulanacak olan ALES sınavı için geri sayıma geçen adaylar, sınav için gerekli belgeleri hazırlamaya başladı. Peki ALES sınav girşi belgesi nasıl alınır, ALES için HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangib bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntemle alınır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2023 KISA NUMARASINA GÖNDERECEĞENİZ SMS İLE

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

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