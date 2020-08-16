ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ÖSYM giriş ile ALES sınav giriş belgesi sorgulama

Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES sınavı için geri sayım sürüyor. 16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 sınavının ilk ALES sınavı için artık çok kısa bir süre kaldı. Adaylar sınavın başlamasına kısa bir süre kala sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç dakika süre tanınacağını merak ediyor. Peki ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

ALES SINAVI SAAT KAÇTA?

ALES/1 sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra adaylar sınavların gerçekleştirileceği bina ve salonlara alınmayacak. Adaylara ALES sınavında 150 dakika 2 saat 30 dakika süre tanınacak.

ALES SINAVI SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

10:15'te başlayacak olan ALES/1 sınavı 12:45'te sona erecek.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ALES sınavı 7 Eylül tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak

ÖSYM GİRİŞ İLE ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA