27.08.2020 - 10:50 |
ALES sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulandı. Sınav günü sonrasında başarı puanlarını öğrenmek isteyenler, ALES sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM 2020 takviminde, ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belirledi. İşte ALES sonuçları tarihi...
13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulandı. Bu yıl iki kez uygulanacak olan ALELS sınavlarının ilki tamamlandı. ALES/1'in sınav sonuçları için sabırsızlık yaşanırken, ALES/1 başvurularını kaçıran adaylar, ALES/2 başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte ALES/1 sonuç tarihi ve ALES/2 başvuru tarihi...
ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sınav sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/2 başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Hafif ticari araç minik kızı ezip kaçtıİstanbul Beyoğlu’nda süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun ise yaşam savaşı verdiği öğrenildi.