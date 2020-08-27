ALES sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM belirledi

13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulandı. Bu yıl iki kez uygulanacak olan ALELS sınavlarının ilki tamamlandı. ALES/1'in sınav sonuçları için sabırsızlık yaşanırken, ALES/1 başvurularını kaçıran adaylar, ALES/2 başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. İşte ALES/1 sonuç tarihi ve ALES/2 başvuru tarihi...

ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınav sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/2 başvuru işlemleri 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.