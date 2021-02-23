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23.02.2021 - 09:26 |

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES soruları ve cevapları

ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21 Şubat tarihinde sınava giren adaylar ALES sonuçlarının açıklanması için ÖSYM resmi sitesini kontrol ediyor. Sınavın soruları ve cevapları dün yayınladı. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES soruları ve cevapları

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 21 Şubat tarihinde yapıldı. 2020 yıında koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve 2021 yılında gerçekleşen ALES'in sonuçları bekleniyor. ÖSYM dün sınav sorularını ve cevaplarını erişime açtı.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ALES/2 soruları ve cevapları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle sınav kitapçıklarına erişebilecekler.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların Mart başında açıklanması bekleniyor.

ALES sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.

Para vermeyen dayısının arabasını parçaladıBeyoğlu'nda dayısından para isteyen ve olumsuz yanıt alan bir kişi kişi, dayısının park halindeki otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Dayı ile yeğenin kavgası cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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