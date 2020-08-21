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21.08.2020 - 22:51 |

ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ALES sınavı geçen hafta sonu gerçekleşti, adaylar sonuçlara odaklandı. Binlerce kişi ÖSYM'nin belirlediği takvimi beklerken net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? diye soruyor.

ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 16 Ağustos'ta gerçekleşti. Her geçen gün sonuç tarihi aramaları artıyor. ÖSYM'nin takvimini bilmeyenler ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İşte ayrıntılar...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre ALES sonuçları 7 Eylül Tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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