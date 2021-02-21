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21.02.2021 - 09:36 |

ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021? ALES cevap anahtarı yayımlandı mı?

ALES sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES sınavı bugün 88 sınav merkezinde yapılıyor ve sınav 150 dakika sürecek. Sınav sonrasında adayların gündeminde ALES soruları ve cevapları yer alacak. Peki ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak 2021? İşte detaylar...

ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021? ALES cevap anahtarı yayımlandı mı?

ALES sınavı 21 Şubat tarihinde yani bugün 81 il merkezinde yapılıyor. ALES sınavı tamamlandıktan sonra her sene olduğu gibi yine bu sene adaylar, ALES soruları ve cevapları ile ilgili detayları araştıracaklar. Peki 2021 ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ALES SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

ALES sınavı için adaylar sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacak. ALES sınavı 150 dakika sürecek.

ALES sınavına katılacaklar, ve sınava katılacak kişinin yanındaki bir refakatçi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Aynı zamanda sınav görevliler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oluyor.

ALES SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES sınavı 150 dakika sürüyor. Sınav sonrasında ALES soruları ve cevapları merak konusu. ALES sınavı sonrasında soruları ve cevapları yayımlanır. Ancak cevap anahtarının yayımlanacağı tarih henüz kesin açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

 

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