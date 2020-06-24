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24.06.2020 - 04:09 | | DHA

Alev topuna döndü! Kundaklama şüphesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halinde olan otomobilde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale gelirken, görgü tanıklarının ifadesine göre, bir kişinin aracı kundakladığı ileri sürüldü.

Alev topuna döndü! Kundaklama şüphesi

Olay, saat 01.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir pek halinde bulunan 35 HA 0812 plakalı otomobilde, sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevlere teslim olan aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevrede endişe yaratan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Alev topuna döndü Kundaklama şüphesi

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilin kimliği belirsiz bir kişinin kundakladığı ileri sürüldü. Polis, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Alev topuna döndü Kundaklama şüphesi

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