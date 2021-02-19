Alevler bir anda yükseldi! Küle döndü

Yangın, bugün ilçeye bağlı Olucak Mahallesi'nde Yılmaz Karatosun'a ait tek katlı müstakil evde çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekibi, mahalle sakinlerinin de yardımıyla evi saran alevleri söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede yangının, elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Jandarma, yangınla ilgili sorşturma başlattı.