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29.05.2020 - 03:40 | | AA

Alevler geceyi aydınlattı! Ev kül oldu...

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kafaca Mahallesinde İsmail Kallem’e ait ahşap binada çıkan yangında ev tamamen yandı.

Alevler geceyi aydınlattı! Ev kül oldu...

 

Edinilen bilgiye göre, Kafaca mahallesinde İsmail Kallem’e ait evde tüp sızıntısı nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın sonrası vatandaşlar tarafından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. İhbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.

Tek katlı ahşap binadaki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmalı sürerken, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Tüpten çıktığı tahmin edilen yangında can kaybı yaşanmazken, ev içindeki eşyaların tamamı yandı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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