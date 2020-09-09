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09.09.2020 - 14:21 | | İHA

Alevlere teslim olan marketin deposu 3 binayı küle çeviriyordu!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir marketin deposu alev alev yandı. Yangının çevresindeki 3 binaya sıçramasını itfaiye ekipleri önledi.

Alevlere teslim olan marketin deposu 3 binayı küle çeviriyordu!

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir marketin deposunda henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere teslim olan marketin deposu 3 binayı küle çeviriyordu

Kısa sürede büyüyen yangın, deponun çevresinde bulunan 3 binanın dış cephesine sıçradı. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına alarak binalara sıçramasını önledi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, depoda bulunan ürünlerde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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