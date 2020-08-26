Alevlerin arasÄ±nda can pazarÄ±! Atlayarak kurtuldu

Molla GÃ¼rani Mahallesi Kazganisadi Ã‡Ä±kmazÄ±'nda bulunan iki katlÄ± binanÄ±n ikinci katÄ±nda saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.Â Alevler kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m binayÄ± kapladÄ±. Alevlerden kurtulmak isteyen bir kiÅŸi binanÄ±n ikinci katÄ±ndan atlayarak kolundan yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine itfaiye saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale ederek kontrol altÄ±na aldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleriÂ dumandan etkilenen bir kiÅŸiyi ve binadan aÅŸaÄŸÄ± atlayarak kolundan yaralanan kiÅŸiyi ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye ve polis ekipleri yanan binada inceleme yaparken, binada hasar meydana geldi. YangÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na da yansÄ±dÄ±.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Halit Rammo isimli vatandaÅŸ, "YangÄ±n Ã§Ä±ktÄ± evde. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kattan biri yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya atladÄ±. BÃ¼yÃ¼k ihtimalle elektrik kontaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Ä°tfaiye ve polis ekipleri geldi. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale etti" dedi.