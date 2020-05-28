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28.05.2020 - 10:10 | | DHA

Alevlerin sardığı evinde can verdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, alt katı depo olarak kullanılan 2 katlı evinde çıkan yangında Osman Akın (82), yaşamını yitirdi.

Alevlerin sardığı evinde can verdi

Acıpayam'ın kırsal Bademli Mahallesi'ndeki Osman Akın'a ait 2 katlı evde, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede alt katı depo olarak kullanılan bütün evi sardı. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, alevlere su sıkarak, müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiyeciler, yalnız yaşayan Osman Akın'ın yanmış cesedi ile karşılaştı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Akın'ın cansız bedeni, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

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