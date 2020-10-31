Ali Erbaş: 3 Kuran kursumuz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açık

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Erbaş, "İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kuran kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah" dedi.
Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde kaydettiDiyarbakır’ın Kulp ilçesinde alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan şahsın eşi, çaresizlik içerisinde kocasının darp edilmesini cep telefonuna kaydetti. Darp edilen şahsın çocuğu ise babasına seslenip 'Kavga etmeyin' dedi.