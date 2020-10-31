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31.10.2020 - 12:42 | | DHA

Ali Erbaş: 3 Kuran kursumuz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açık

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'de 3 Kuran kursunun kapılarının, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Ali Erbaş: 3 Kuran kursumuz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açık

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erbaş, "İzmir’de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kuran kursumuzun kapıları deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açıktır. İhtiyaç olması halinde tüm kurslarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız İnşallah" dedi.

Ali Erbaş: 3 Kuran kursumuz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza açık

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