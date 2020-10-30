30.10.2020 - 17:48 | | DHA
Ali Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'deki depremin ardından, "Evlerine giremeyen vatandaşlarımız, din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.