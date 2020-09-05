Ali Erbaş'tan vaiz Özlem Gön Güneş açıklaması

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmit’te cani bir şekilde hayatına son verilen din görevlisi vaiz Özlem Gön Güneş’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Vefat eden kardeşimize ve kendisi gibi şiddete maruz kalan, cinayete kurban giden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Kadın ve erkek arasındaki hukuki ilişkinin merkezine adalet, saygı, merhamet, muhabbet kavramlarını yerleştiren Peygamberimizin ümmeti olan bizler için kadının canı, onuru, hakları dokunulmazdır. Her ne sebeple olursa olsun, bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür. İslam'la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması için herkesi şiddete karşı bilinçli bir mücadeleye, varlığa saygı ve sağduyu temelinde bir merhamet seferberliğine davet ediyorum."