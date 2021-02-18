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18.02.2021 - 11:00 |

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Alkollü Olarak Araba Kullanmanın Cezası

Trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu alkol sebebiyle yaşanmaktadır. Bu sebepten dolayı caydırıcı cezalar ile alkollü araç kullanmanın önüne geçilmeye çalışılıyor. Pek çok kişi ise alkollü araç kullanmanın cezasını internet üzerinden öğrenmeye çalışmaktadır. Peki, alkollü araç kullanma cezası ne kadar? 2021 alkollü olarak araba kullanmanın cezası hakkında bilinmesi gerekenler.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Alkollü Olarak Araba Kullanmanın Cezası

Alkol kullanılması ile beraber trafikte yapılan kontroller eşliğinde yaşanan tehlikeler önlenmeye çalışılmaktadır. Alkol metre ile gerçekleştirilen kontroller neticesinde, belirlenmiş sınırı üzerinde çıkan kişiler için farklı miktarlar üzerinden bazı cezalar uygulanmaktadır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Trafikte alkollü araç kullanmak hem maddi olarak ceza hem de 6 ay süreyle ehliyete el konulması üzerinden gerçekleşmektedir. Eğer aynı suç bir kez daha uygulanırsa bu sefer ehliyeti 2 yıl el konuluyor. Üçüncü kez yapıldığında 5 yıl süreyle ehliyete el konulmasının yanı sıra trafikten men cezası gelmektedir. Ayrıca psikiyatri muayenesi sonrası bu ehliyet 5 yıl sonra kişiye verilmektedir. Güncellenmiş alkollü araç kullanma cezası farklı miktarlar üzerinden veriliyor.

2021 Alkollü Olarak Araba Kullanmanın Cezası

2021 yılı itibariyle alkollü araç kullanma cezası 1339 TL’dir. Bu durum İlk seferde verilen cezadır. İkinci seferde ise bu ceza 1679 TL'ye çıkmaktadır. Üçüncü sefer ise 2698 TL gibi bir miktar söz konusudur. Aynı zamanda trafik puanı düşme gibi bir durum söz konusudur. Eğer bu cezalar ilk 15 gün içerisinde ödenirse %25 gibi bir indirim yapılıyor.

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