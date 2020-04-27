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27.04.2020 - 16:28 | | İHA

Alkollü sürücü böyle yakalandı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Alkollü sürücü böyle yakalandı!

Olay saat 15.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saygın M. yönetimindeki 06 MRH 28 plakalı otomobil Şehit Fuat Kaplan karakolunun önünde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre kaçabilen sürücü, Güvercinada önünde Yunus ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan testte sürücü Saygın M.'nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücüye dur ihtarına uymama ve alkollü araç kullandığı için cezai işlem uygulandı.

 

 

Yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kameradaABD'nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi. Patrick Coyne adlı bir kişi, okyanusta ışık saçan bu planktonların arasında yüzen yunusları görüntülemeyi başardı.
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