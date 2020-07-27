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27.07.2020 - 19:57 | | DHA

Alkollü sürücü kaza yaptı! Polisleri görünce...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yoldan çıktı. Alkollü sürücü Murat G. (36), otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Hafif yaralanan Murat G. kendisini yakalayan polislere "Sizi görünce heyecanlandım, o sebeple kaçtım" dedi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Murat G. yönetimindeki 16 KOA 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu  takla attı. Yol kenarındaki otluk alana sürüklenen otomobilin sürücüsü Murat G. hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada yaralı sürücü Murat G. ise otomobilden çıkıp, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis ekiplerince yakalanan Murat G., "Sizi görünce heyecanlandım, o sebeple kaçtım" diye kendini savundu. 

Alkollü sürücü kaza yaptı Polisleri görünce...

Polis ekiplerince yapılan kontrolde Murat G.'nin 200 promil alkollü olduğu saptandı. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen Murat G.'ye alkollü araç kullanmaktan 1228 TL ceza kesildi, ehliyetine de geçici süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da otomobil takla attıBursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak yoldan çıktı. Alkollü sürücü Murat G. (36), otomobilini olay yerinde bırakıp kaçtığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Hafif yaralanan Murat G. kendisini yakalayan polislere "Sizi görünce heyecanlandım, o sebeple kaçtım" dedi.
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