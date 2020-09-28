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28.09.2020 - 09:18 | | İHA

Alkollü sürücü yoldan çıktı şarampolde durdu, direksiyonda sızdı!

Erzincan’da alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak şarampolde durdu. Direksiyon başında sızıp kalan sürücüyü trafik ve 112 ekipleri güçlükle uyandırdı.

Alkollü sürücü yoldan çıktı şarampolde durdu, direksiyonda sızdı!

Olay, gece yarısı Erzincan Geçit Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen Ş.A., 24 EL 537 plakalı Ford Transit marka minibüsle direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak şarampolde durdu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen trafik ve 112 ekipleri, aşırı alkol dolayısıyla sızan sürücüyü güçlükle uyandırdı.

ÖNCE TEDBİR ALINDI

Aracın şarampolden devrilme riskine karşı olay yerine çağrılan çekicinin halatlarıyla araç güvene alındı. Daha sonra ise aracın kapılarını açan ekipler alkol dolayısıyla sızan sürücü Ş.A.’yı uyandırmada güçlük çekti.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan güçlükle inen sürücü 112 ekiplerinin hastaneye götürmesini kabul etmedi. Bir süre aracının başından ayrılmak istemeyen sürücü ile çevredeki vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Daha sonra ise sürücü olay yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürüldü.

BOŞ ALKOL ŞİŞELERİ

Direksiyon başında sızıp kalan Ş.A.’nın kullandığı araçta ise boş alkol şişeleri tespit edildi. Öte yandan, sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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