MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Alkollü sürücünün ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu
ABONE OL
08.05.2020 - 16:20 | | DHA

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu

Ordu'da sekizinci kez polise yakalanan sürücüde 2.37 promil alkol bulundu, tarihi bir ceza verildi.

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu

Ordu'nun Fatsa ilçesi Tünel mevkisinde maddi hasarlı kaza yapan otomobili görenler, polisi aradı.

İhbarla kaza yerine gelen polis ekipleri, alkolmetreyle yaptığı kontrolde, T.Ö. isimli sürücünün 2.37 promil alkollü olduğunu belirledi.

Alkollü araç kullanmaktan sekizinci kez yakalanan T.Ö.nün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Ayrıca 4280 lira para cezası verildi. Otomobil ise otoparka çekildi.

Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent genelinde oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdürüyor. 

Bakan Varank canlı yayında 3 üniversitenin koronavirüs testlerine başladığını duyurduSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CNN TÜRK ekranlarında Dicle Canova'nın konuğu oldu. Merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Varank aşı müjdesini "Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde aşı testlerine başladı." sözleriyle duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 yaş altı bu hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 0-14 ve 15-20 yaş arası hangi gün saat kaçta dışarı çıkacak?

20 yaş altı bu hafta sonu sokağa çıkabilecek mi? 0-14 ve 15-20 yaş arası hangi gün saat kaçta dışarı çıkacak?

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti: Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek

Su bidonuyla yaptığı maske ilgi çekti: Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek

Sıradaki Haber