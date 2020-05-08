08.05.2020 - 16:20 | | DHA
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu
Ordu'da sekizinci kez polise yakalanan sürücüde 2.37 promil alkol bulundu, tarihi bir ceza verildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesi Tünel mevkisinde maddi hasarlı kaza yapan otomobili görenler, polisi aradı.
İhbarla kaza yerine gelen polis ekipleri, alkolmetreyle yaptığı kontrolde, T.Ö. isimli sürücünün 2.37 promil alkollü olduğunu belirledi.
Alkollü araç kullanmaktan sekizinci kez yakalanan T.Ö.nün ehliyetine, 2050 yılına kadar el konuldu. Ayrıca 4280 lira para cezası verildi. Otomobil ise otoparka çekildi.
Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent genelinde oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdürüyor.
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