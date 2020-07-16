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16.07.2020 - 14:44 | | DHA

Alkolmetredeki rakamı görünce, 'Maşallah' diyerek tepki verdi!

Gaziantep’te, polisin yaptığı denetimler sırasında 226 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, alkolmetredeki rakamı görünce 'Maşallah' dedi. Ehliyeti olmayan sürücüye ceza yazılırken, aracı ise otoparka çekildi.

Alkolmetredeki rakamı görünce, 'Maşallah' diyerek tepki verdi!

İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kurallara uymayan sürücülere yönelik yapılan denetimler kapsamında, hız limitine uymayan bir sürücüye alkol kontrolü yaptı. İsmi açıklanmayan, 226 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü, duruma 'Maşallah' diyerek tepki verdi. Polisin ceza yazmak için ehliyetini istediği sürücünün yola ehliyetsiz olarak çıktığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, aracı çekici yardımı ile otoparka çekerken, sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.

Ekiplerin gece boyunca devam ettiği denetimlerde ise kontrol edilen 3 bin 334 araçtan 408'ne ceza yazıldığı, 43 aracın trafikten menedildiği, 5 araç sürücüsünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.

 

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