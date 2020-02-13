Almanları da dolandırdılar

Almanya’da yaşayan ve Türkiye’ye tatile gelen Alman vatandaşı yaşlıları dolandıran, başını sabıkalı bir Türk dolandırıcının çektiği 40’ı Türk, 32’si Alman, 1’i Arnavut, 2’si Brezilya ve 1’i Polonya vatandaşı 76 kişilik şebeke Türk ve Alman polisinin ortak operasyonuyla çökertildi. Alman polisinin raporuyla ilki 2018’de düzenlenen operasyonların, 2. dalgasında 40 zanlı yakalanırken, şebekenin 20 Alman vatandaşını 3 milyon euro dolandırdığı tespit edildi.



Operasyon, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı’nın (BKA) Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 2 yıl önce gönderdiği raporla başladı. Raporda, merkezi Türkiye’deki bir şebekenin, telefonla aradıkları yaşlı Almanları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra “Banka hesabınız çeteler tarafından kullanılıyor. Hesaplarınıza bloke koymak zorundayız” diye korkuttukları ve bu durumu düzeltmek için de yaşlıların hesabından para temin ettikleri yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, ilk izine Antalya’da rastladıkları şebekeye 2018’de operasyon düzenledi. İlk baskında 4 Alman vatandaşını dolandırdığı tespit edilen Türk vatandaşı 3 şebeke üyesi tutuklandı.



Merkez: İstanbul



Derinleştirilen soruşturmada şebekenin merkezinin İstanbul olduğu ve başını F.Ö. isimli sabıkalı dolandırıcının çektiği belirlendi. Şebekenin İstanbul, Antalya ve Muğla’da kurdukları çağrı merkezlerinden dolandırıcılığı yönlendirdiğini tespit eden ekipler, dün 3 ilde operasyon yaptı. Aynı zamanda Almanya’da da şebekeye yönelik baskınlar yapıldı. Almanya ve Türkiye’deki baskınlarda 76 şüpheliden 40’ı yakalandı.



‘Polisim’ diyerek kandırdılar





Liderliğini Almanya’da yaşadığı için iyi derecede Almanca bilen sabıkalı F.Ö.’nün yaptığı çetenin, aradığı Alman vatandaşlarına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, 3 milyon euro dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi.



Şifre ‘mavi elma’



Şebekenin Alman uyruklu üyelerinin, dolandırıcılıktan elde edilen paraları kara ve hava yollarıyla Türkiye’ye getirdiği de tespit edildi.

Çete mensuplarının, Almanya’da dolandırıcılıktan elde ettikleri para, değerli eşya ve mücevheratları İstanbul’da yaşayan şebeke elebaşılarına kuryeler vasıtasıyla taşıdığı ve yine Almanya’dan Türkiye’ye gelen kuryelerin kendilerini karşılayan çete mensuplarına şifre karşılığında teslimat yaptığı ve şifrenin de “mavi elma” olduğu soruşturma kapsamında polis tarafından tespit edildi.





Lüks markaların ürünleri ele geçti





Almanya’daki operasyonu Alman Kriminal Polisi BKA, Koblenz ve Osnabrük Polis Teşkilatı yürütüyor. Almanya Federal Polis Teşkilatı’nın yaptığı baskınlarda bir evde uyuşturucu serası olduğu ortaya çıktı. Aramalarda lüks marka saatler, lüks otomobil anahtarları ve yüksek miktarda euro bulundu. Alman ve Türk polisinin koordineli gerçekleştirdiği baskınlarda arama çalışmaları devam ediyor.