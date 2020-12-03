Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL ile 5 kilogram altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.