DHA
• 03 Aralık 2020 - 15:21 • Son Güncelleme:
Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu
İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle 23 Almanya vatandaşını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliye ait 1'i inşaat halinde 3 otel ve 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modellerde 41 araca el koyuldu.
DHA
• 03 Aralık 2020 - 15:21 • Son Güncelleme:
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
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