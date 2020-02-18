MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Alt komşusunu çağırdı, başından vurup öldürdü
ABONE OL
18.02.2020 - 09:14 | | DHA/İHA

Alt komşusunu çağırdı, başından vurup öldürdü

Bursa’da, Erhan Ç. (31), evine çağırıp, tartıştığı komşusu Emre Şahin’i (26) tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Alt komşusunu çağırdı, başından vurup öldürdü

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesi’nde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Ç., alt kat komşusu Emre Şahin'i telefonla arayarak evine çağırdı. Erhan Ç. ile Şahin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Erhan Ç., tabancayla Şahin’i başından vurarak öldürdü. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi Erhan Ç. ise evinde tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 19-25 Şubat ŞOK indirimli ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 19-25 Şubat ŞOK indirimli ürünler kataloğu

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Burnuna fondöten mi sürdün!

Burnuna fondöten mi sürdün!

Sıradaki Haber