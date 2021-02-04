04.02.2021 - 09:20 |
Altın fiyatları 4 Şubat canlı takip listesi! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Son günlerde altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket olmasıyla birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki 4 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip listesi...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün sabah saat 09.08'de gram altın satış fiyatı 418,73 TL oldu. Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte 4 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...
4 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI...
Gram altın alış fiyatı: 418,64 TL
Gram altın satış fiyatı: 418,73 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 678,25 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 693,81 TL
Yarım altın alış fiyatı: 1.352,26 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.387,61 TL
Tam altın alış fiyatı: 2.797,79 TL
Tam altın satış fiyatı: 2.868,59 TL