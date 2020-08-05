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05.08.2020 - 01:36 |

Altın fiyatları 5 Ağustos 2020 canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum nedir?

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında altının güncel fiyatları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Gram altın 445 TL'yi geçti. Altın fiyatları ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor. İşte 5 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 5 Ağustos 2020 canlı takip ekranı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum nedir?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik gündemde yer alıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 735 TL iken satış fiyatı ise 750 TL olarak yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. İşte 5 Ağustos altın fiyatları...

5 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:447,50 TL Satış Fiyatı:447,58 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:735,40 TL Satış Fiyatı:750,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.466,30 TL Satış Fiyatı:1.495,70 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.020,80 TL Satış Fiyatı:3.069,10 TL

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