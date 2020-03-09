Altın fiyatları 9 Mart... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları Asya piyasasında yüzde 20'den fazla düştü. Petrol fiyatlarının düşüşü sonrası gözler döviz ve altın fiyatlarına çevrilmiş durumda... Altın fiyatlarını araştırmak isteyenler özellikle Çeyrek ve gram altın ne kadar? diye soruyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 327,40 TL, Satış fiyatı ise 327,54 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 526,32 TL satış fiyatı ise 538,21 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.049,35 TL alış 1.076,42 TL satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.171,07 TL alış fiyatı 2.225,26 TL satış fiyatından işlem görüyor

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