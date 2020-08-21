Altın fiyatları ne kadar? 21 Ağustos çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatı son dakika

Güncel altın fiyatları ne kadar? Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararlarının ardından piyasalarda hareketlenme yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi öncesi ise gram altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Kapalıçarşı'da 15.50 itibariyle altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS 2020

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış: 736,30 Satış: 748,70

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 451,36 Satış: 458,53

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.936,10 Satış: 2.989,40

HAS ALTIN FİYATI

Alış: 453,68 Satış: 457,59

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