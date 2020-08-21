21.08.2020 - 15:56 |
Altın fiyatları ne kadar? 21 Ağustos çeyrek altın, gram altın, tam altın fiyatı son dakika
Altın fiyatları ne kadar? 21 Ağustos güncel altın fiyatları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde öncesinde piyasaları hareketlendi. Peki, altın fiyatları bu hareketlilikten nasıl etkilendi? Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları...
Güncel altın fiyatları ne kadar? Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararlarının ardından piyasalarda hareketlenme yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi öncesi ise gram altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Kapalıçarşı'da 15.50 itibariyle altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS 2020
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış: 736,30 Satış: 748,70
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 451,36 Satış: 458,53
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.936,10 Satış: 2.989,40
HAS ALTIN FİYATI
Alış: 453,68 Satış: 457,59
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ