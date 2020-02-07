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07.02.2020 - 20:50 |

Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Cuma güncel gram, çeyrek tam altın fiyatları kaç lira?

Güncel altın fiyatları ne kadar? Birikim ve yatırım yapmak isteyen milyonlarca vatandaşımız 7 Şubat Cuma günü itibariyle altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası en çok merak edilen çeyrek altın, yarım altın ve gram altın ile ilgili güncel fiyatları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları ve altının bu haftaki ilerlemesi ile ilgili son yorumlar...

Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Cuma güncel gram, çeyrek tam altın fiyatları kaç lira?

7 Şubat 2020 Haftanın son gününde altın fiyatları belli oldu. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı bugün kaç para? Altın almak isteyen veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ne kadar 7 Şubat Cuma güncel gram, çeyrek tam altın fiyatları kaç lira

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Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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