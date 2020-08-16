MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? 16 Ağustos güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para?
ABONE OL
16.08.2020 - 18:53 |

Altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? 16 Ağustos güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında rekor bir artış yaşanmasından sonra bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 16 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...

Altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? 16 Ağustos güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para?

Altın fiyatlarına ilişkin arayışlar oldukça önem kazanmış durumda. Vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son durumu araştırıyor ve gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte yeni haftanın ilk günü öncesi altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...

16 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış (USD): 1.943,99 Satış (USD): 1.945,18

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 456,11 TL Satış Fiyatı: 460,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 740,30 TL Satış Fiyatı: 755,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.480,60 TL Satış Fiyatı:1.510,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 2.961,00 TL Satış Fiyatı: 2.991,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Cezaevi firarisinin cesedi sınırdaki ormanlık alanda bulunduArtvin'de cezaevi firarisi Çetin U. (44), Türkiye- Gürcistan sınırında ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Çetin U.’nun hipotermiye bağlı donarak öldüğü tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

16 Ağustos Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 28 milyonu aştı!

16 Ağustos Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 28 milyonu aştı!

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

16 Ağustos korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

16 Ağustos korona tablosu yayınlanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Koca...

Sıradaki Haber