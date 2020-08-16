16.08.2020 - 18:53 |
Altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? 16 Ağustos güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında rekor bir artış yaşanmasından sonra bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 16 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatlarına ilişkin arayışlar oldukça önem kazanmış durumda. Vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son durumu araştırıyor ve gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte yeni haftanın ilk günü öncesi altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
16 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN NE KADAR?
Alış (USD): 1.943,99 Satış (USD): 1.945,18
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 456,11 TL Satış Fiyatı: 460,25 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 740,30 TL Satış Fiyatı: 755,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 1.480,60 TL Satış Fiyatı:1.510,20 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 2.961,00 TL Satış Fiyatı: 2.991,00 TL
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