MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın 21 Nisan Salı günü kaç lira?
ABONE OL
21.04.2020 - 08:10 |

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın 21 Nisan Salı günü kaç lira?

Her gün araştırılan konuların başında altın fiyatları geliyor. Altın fiyatlarının son zamanlarda rekor üstüne rekor kırması da altına olan ilgiyi bir hayli artırmış durumda... Peki salı günü altın fiyatları özellikle de gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın 21 Nisan Salı günü kaç lira?

Geçen hafta perşembe günü rekor kıran altın fiyatları cuma günü düşüşe geçerken yeni haftanın ilk gününde yükselişteydi. Gram altın 375 lira ile pazartesi gününe başlarken 3378 liradan günü kapattı. Peki, bugün altında son durum ne? İşte detaylar...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:373,75 TL / Satış Fiyatı:377,59 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:606,00 TL / Satış Fiyatı:618,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.212,10 TL / Satış Fiyatı:1.237,30 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.425,70 TL / Satış Fiyatı:2.449,60 TL

Milliyet'te Gündem (21 Nisan 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın 21 Nisan Salı günü kaç lira?

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın 21 Nisan Salı günü kaç lira?

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2. faz sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 2. faz sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

Sıradaki Haber