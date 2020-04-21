21.04.2020 - 08:10 |
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın 21 Nisan Salı günü kaç lira?
Her gün araştırılan konuların başında altın fiyatları geliyor. Altın fiyatlarının son zamanlarda rekor üstüne rekor kırması da altına olan ilgiyi bir hayli artırmış durumda... Peki salı günü altın fiyatları özellikle de gram ve çeyrek altın ne kadar?
Geçen hafta perşembe günü rekor kıran altın fiyatları cuma günü düşüşe geçerken yeni haftanın ilk gününde yükselişteydi. Gram altın 375 lira ile pazartesi gününe başlarken 3378 liradan günü kapattı. Peki, bugün altında son durum ne? İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:373,75 TL / Satış Fiyatı:377,59 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:606,00 TL / Satış Fiyatı:618,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.212,10 TL / Satış Fiyatı:1.237,30 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.425,70 TL / Satış Fiyatı:2.449,60 TL