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11.02.2020 - 17:14 |

Altın fiyatlarında ivme ne durumda? Gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı yükseldi

Altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Her zaman diliminde merakla araştırılan altın fiyatlarında ivme ne durumda? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı yükseldi mi? İşte altın fiyatlarında son dakika durum...

Altın fiyatlarında ivme ne durumda? Gram altın fiyatı - Çeyrek altın fiyatı yükseldi

Altın fiyatlarını günden güne yakından takip eden vatandaşlar, bugün de altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? Özel bir davet için hediyelik altın düşünenler, altın fiyatlarını merakla öğrenmek istiyor. Yatırım amaçlı altın almayı düşünenler ise altın fiyatlarında son dakika durumu hakkında arayışa geçiyor. Altın almak ve bozdurmak için sürekli altın fiyatlarındaki yükselişi veya düşüşü gözleyenler, 11 Şubat Salı altın fiyatlarını da yakından inceliyor. Peki bugün altının alış fiyatı ve satış fiyatı ne kadar? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatlarının son dakika durumu haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı 305,01 TL / Satış fiyatı 305,08 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış fiyatı 487,54 TL / Satış fiyatı 498,57 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı 972,03 TL / satış fiyatı 997,13 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı 2.011,10 TL / Satış fiyatı 2.061,35 TL

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Ceza yazan polise kızdı: "Seninle çok pis uğraşacağım"Balıkesir’in en işlek caddelerinden birisi olan Anafartalar Caddesi üzerinde aracı ile ikinci sıraya park eden genç kadın, polisle tartıştı. Ceza makbuzuna imza atmayan ve polisi şikayet edeceğini söyleyen kadın, "Çok samimi söylüyorum. Seninle çok pis uğraşacağım" diyerek olay yerinden ayrıldı. Vatandaşlar ise olup biteni meraklı gözlerle izledi.
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