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29.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yönelik tartışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir” vurgulamasını yapan Altun, “Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir” ifadesini kullandı. Altun, şunları kaydetti:

“Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir.”

 

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