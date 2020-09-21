‘Alzheimer vakalarında artış var’

“21 Eylül Dünya Alzheimer Günü” dolayısıyla Alzheimer hastalarının sorunlarına dikkat çekmek, hastalara ve yakınlarına yardımcı olabilmek için neler yapılabileceği konusunda açıklamalar yapan Prof. Dr. Haşmet Hanağası, hastalığın tanısının daha erken aşamalarda konulabilmesi ve risk faktörlerinin ortaya çıkarılması konusunda önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

‘Sinsi hastalık’

“Ancak hastalığın halen kesin olarak nasıl başladığı konusunda yeterli bilgimiz yok. Bu bilgi eksikliği tedavide de sınırlı bir başarıya yol açmıştır. Hastalık mekanizmalarının daha iyi anlaşılması ile yeni tedavi seçeneklerinin gündeme gelmesi beklenmektedir” diyen Prof. Hanağası, “Alzheimer sinsi bir hastalıktır. Hastalık ilk olarak günlük hayatı etkilemeyen basit unutkanlıklar ile başlar ve zaman içinde zihinsel yakınmalar hastanın hayatında olumsuz etkiler oluşturur. Zihinsel işlevlerdeki aksama günlük yaşam aktivitelerini de bozmaya başlar” bilgisini verdi. l İSTANBUL Milliyet

Dünyada 50 milyon hasta

Yaşlı nüfusun artmasıyla Alzheimer’da büyük artış olduğunu dile getiren Prof. Hanağası, “Dünyada 50 milyon demans hastası bulunuyor ve bu hastaların yaklaşık üçte ikisini Alzheimer hastaları oluşturuyor. Türkiye’de de 800 bin civarında demans hastası olduğu düşünülmektedir. Bu hastaların çoğunu da Alzheimer hastaları oluşturmaktadır. Hasta sayısında, artan yaşlı nüfusla beraber yükseliş yaşanmıştır” dedi.