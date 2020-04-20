Amaç Eş Anlamlısı Nedir? Amaç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Amaç kelimesinin anlamı ve eş anlamlı kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanmıştır. Amaç kelimesinin birçok eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlar emel, erez, garaz, gaye, hedef, istek, kin, maksat ve murat kelimeleridir.

Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı olan ama anlamları aynı olan kelimelerdir. Anlamları aynı olmasından dolayı cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Amaç kelimesinin eş anlamlı, anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeleri aşağıda belirtilmiştir.

- Emel, erez, garaz, gaye, hedef, istek, kin, maksat ve murat

Bu kelimeler ile amaç kelimeleri aynı anlamı taşımaktadır. Bu sebeple cümle içerisinde kullanılan amaç kelimesi yerine bu kelimeler de kullanılabilir.