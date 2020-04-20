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20.04.2020 - 18:06 |

Amaç Eş Anlamlısı Nedir? Amaç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Dilimizde yer alan kelimelerin birçoğunun eş anlamlı kelimeleri bulunmaktadır. Böylece kelimelerin eş anlamlısı olan kelimeler de birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Bu kelimeler birleşik mi ayrı mı yazılır sorusu da sıkça sorulmaktadır. TDK sözlüğünde buna cevap bulunabilir. Amaç kelimesi eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu kelimeler nasıl yazılır? Eş anlamlı kelimelerin doğru yazılışı nasıldır? İşte, detaylar.

Amaç Eş Anlamlısı Nedir? Amaç Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

 Amaç kelimesinin anlamı ve eş anlamlı kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinde açıklanmıştır. Amaç kelimesinin birçok eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlar emel, erez, garaz, gaye, hedef, istek, kin, maksat ve murat kelimeleridir.

 Amaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı olan ama anlamları aynı olan kelimelerdir. Anlamları aynı olmasından dolayı cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Amaç kelimesinin eş anlamlı, anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeleri aşağıda belirtilmiştir.

 - Emel, erez, garaz, gaye, hedef, istek, kin, maksat ve murat

 Bu kelimeler ile amaç kelimeleri aynı anlamı taşımaktadır. Bu sebeple cümle içerisinde kullanılan amaç kelimesi yerine bu kelimeler de kullanılabilir.

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